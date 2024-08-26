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لبنان
أصحاب مولّدات يُهدّدون بالعودة إلى التقنين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-08-2024
|
02:45
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مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادتها لساعات التقنين، بسبب نفاد الفيول من المعامل، لوّح أكثر من صاحب مولّد خاصّ بالعودة إلى خفض ساعات التغذية بين ساعة وساعتين في اليوم، إنّ استمرّت الأزمة.
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المصدر:
لبنان 24
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