أصحاب مولّدات يُهدّدون بالعودة إلى التقنين

مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادتها لساعات التقنين، بسبب نفاد الفيول من المعامل، لوّح أكثر من صاحب مولّد خاصّ بالعودة إلى خفض ساعات التغذية بين ساعة وساعتين في اليوم، إنّ استمرّت الأزمة.

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