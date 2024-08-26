بعد التمرد الذي شهده سجن القبة.. هذا ما حصل اليوم

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عمدت القوى الامنية اليوم على تفتيش غرف السجناء في سجن القبة طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الاجراءات عقب حالة التمرد الذي شهدتها احدى الغرف منذ ايام وادت الى سقوط عدد من الجرحى نتيجة تشطيب انفسهم على خلفية نقل السجناء.