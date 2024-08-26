زحمة في محيط مرفأ طرابلس.. اليكم ما يجري

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يشهد محيط مرفأ طرابلس زحمة صهاريج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".واشارت معلومات ان هذه الزحمة هي بسبب انتظار الشاحانات امام المرفأ لشحنة الفيول العراقي التي من المتوقع ان تصل في الساعات المقبلة الى لبنان.