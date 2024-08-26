Advertisement

لبنان

طيران استطلاعي فوق قرى قضاء صور

Lebanon 24
26-08-2024 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1239041-638602611152060783.jpg
Doc-P-1239041-638602611152060783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلق الطيران الاستطلاعي المعادي، صباح اليوم، فوق قرى قضاء صور، بحسب ما  أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاستطلاعي الاسرائيلي ينفذ طلعات جوية محلقا على مستويات منخفضة ومتوسطة في اجواء مناطق عدة في الجنوب اللبناني
lebanon 24
26/08/2024 12:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والمسّير فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
26/08/2024 12:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف اسرائيلي عنيف على القرى الجنوبية... والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه
lebanon 24
26/08/2024 12:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيليّ فوق قرى صور والساحل البحري (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
26/08/2024 12:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24

طيران

استطلاعي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:22 | 2024-08-26
04:30 | 2024-08-26
05:20 | 2024-08-26
05:12 | 2024-08-26
05:07 | 2024-08-26
05:02 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24