Advertisement

لبنان

سرقا الدّراجات الآليّة من الـ"زيتونة باي"... فوقعا بقبضة الامن!

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1239071-638602662198065229.jpg
Doc-P-1239071-638602662198065229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار الملاحقة المُستمرّة للمتورّطين بعمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت معطيات لعناصر هذه القطعات حول ضلوع شخصَين مجهولَين بعمليّات سرقة دراجات آليّة في العديد من مناطق بيروت.
Advertisement

على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

- م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

- م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

بتاريخ 20-08-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، على متن دراجة آليّة نوع "sym" لون ذهبي وأسود، تم ضبطها، وذلك في أثناء محاولتهما سرقة درّاجة لون أسود من محلّة "زيتونة باي" - وسط بيروت.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة العديد من الدّراجات من مناطق: "زيتونة باي"، عين المريسة، والواجهة البحريّة، وأنّهما كانا يقومان ببيعها لأحد الأشخاص في محلّة طريق المطار.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:22 | 2024-08-26
04:30 | 2024-08-26
05:20 | 2024-08-26
05:12 | 2024-08-26
05:07 | 2024-08-26
05:02 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24