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لبنان
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشبانية
Lebanon 24
26-08-2024
|
04:11
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أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا "طرأ على سنترال الشبانية بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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