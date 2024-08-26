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لبنان

المكاري بحث وممثل المنظمة الدولية الفرونكوفونية في سبل التعاون

Lebanon 24
26-08-2024 | 04:38
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استقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، ممثل المنظمة الدولية الفرونكوفونية في الشرق الأوسط لوفان اميرجانيان و تم البحث بالتعاون بين المنظمة والوزارة و المشاريع المستقبلية.
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