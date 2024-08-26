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لبنان

عن هجوم "حزب الله".. إليكم ما قاله مسؤول إيرانيّ

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:07
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه على هجوم حزب الله إن "إسرائيل فقدت قدرتها على الردع". 
 
وأضاف: "إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس". 
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