عن هجوم "حزب الله".. إليكم ما قاله مسؤول إيرانيّ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه على هجوم حزب الله إن "إسرائيل فقدت قدرتها على الردع".

وأضاف: "إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس".