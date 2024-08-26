مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع.. إليكم كم سجّلت الارقام

سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2024، ارتفاعا، حسب إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.



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أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر تموز على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.64 %. وقد بلغ الارتفاع 1,97 في المئة بالنسبة لشهر حزيران 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تموز 2024 بلغ 35.37 في المئة بالنسبة لشهر تموز من العام 2023.أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر تموز على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.64 %.

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.91 %.

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2.18 %.

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 3.03 %.

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.79 %.

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.51 %.



وأعلنت إدارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على : www.cas.gov.lb.