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لبنان

ميقاتي شارك في تشييع الرئيس الحص: كان ضمير لبنان والوطن ومثالي الأعلى

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:18
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شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مراسم تشييع الرئيس الرّاحل سليم الحص في مسجد الامام الاوزاعي في الجناح.
 
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وكان الرئيس ميقاتي وصل صباحاً إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث وضع نعش الراحل مجلّلًا بالعلم اللبناني على عربة مدفع.
 
وانطلق موكب التشييع  إلى مسجد الإمام الأوزاعي، حيث كان في استقبال الجثمان الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجه وشخصيات لتُقام بعدها صلاة الجنازة، قبل أن يُوارى الثّرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي.
 
وقال رئيس الحكومة في كلمة خلال التشييع: "تعيدني الذّاكرة  إلى مواقف دولته الوطنيّة، فهو رجل عصامي وكان ضمير لبنان والوطن ومدافعا عن القضية الفلسطينية. كان دولته يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز، ومهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين".
 
 
 
 
 
 
 
 
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