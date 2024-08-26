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لبنان

مصادر السفارة السعوديّة تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:22
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نفت مصادر السفارة السعودية في بيروت لـ"الجديد" جملة و تفصيلا الخبر الذي جرى تداوله عن توقيع مذكرة تعاون خاصة بملف الإسكان بين المملكة العربية السعودية والحكومة اللبنانية، بمبادرة من السفير السعودي وليد البخاري وتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
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