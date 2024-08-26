على طريق المصنع.. حادث أودى بحياة شخص

تسبب حادث سير، ظهر اليوم، على طريق المصنع بالقرب من أفران "تفاحة"، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وحسب المعلومات، فقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفى البقاع.