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لبنان

على طريق المصنع.. حادث أودى بحياة شخص

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:46
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تسبب حادث سير، ظهر اليوم، على طريق المصنع بالقرب من أفران "تفاحة"، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
 
وحسب المعلومات، فقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفى البقاع.
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المصنع..

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