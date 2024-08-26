بن غفير يدعو غالانت إلى شن حرب حاسمة ضد "حزب الله"

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على منتقدي إعلانه أن اليهود يمكنهم الصلاة في الحرم القدسي، متهما وزير الدفاع يوآف غالانت بالفشل في مواجهة حماس وحزب الله.

وفي إشارة إلى المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل وقف القتال في القطاع قال بن غفير إن "غالانت كان لينا عندما واجه حماس وهو يجر إسرائيل إلى صفقة عقيمة".

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واعتبر أن "غالانت اختار الاستمرار في السياسات التدميرية ذات المفهوم العسكري الانهزامي ضد حزب الله في الشمال أيضا"، مضيفا: "يجب على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله، من شأنها أن تزيل التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".