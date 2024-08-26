جعجع عن الحص: لا أستطيع إلا ان أقول إنه كان رجل دولة

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:



للأسف لم أتعرّف يوما على الرئيس سليم الحص شخصيا، وللأسف أيضا كان هناك تباينات في وجهات النظر بيننا. لكنني، لا أستطيع إلا ان أقول إنه كان رجل دولة، وصاحب مبادئ، ومستقيما. رحمه الله.

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