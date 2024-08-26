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لبنان
فوق هذه المناطق.. الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت
Lebanon 24
26-08-2024
|
07:14
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خرق طيران العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت.
كما خرق طيران العدوّ جدار الصوت فوق المناطق الجنوبيّة وفي أجواء مناطق جبل لبنان.
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