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لبنان

فوق هذه المناطق.. الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:14
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خرق طيران العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
كما خرق طيران العدوّ جدار الصوت فوق المناطق الجنوبيّة وفي أجواء مناطق جبل لبنان.
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