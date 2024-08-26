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لبنان

نداء من "لقاء سيدة الجبل" إلى القوى السياسية: لإعادة النظر بسلوككم

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:24
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه .
 
 وأصدر المجتمعون  بيانا اعتبروا فيه انه "مع بداية انهيار "حزب الله" وعجزه عن حماية لبنان من الإعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة وتمكنّها من استهداف قيادته العسكرية والسياسية، وظروف المنطقة التي تركته لوحده في مواجهة عبثية بعد ان انكفأت ايران وراجعت حساباتها في انتظار الانتخابات الاميركية القادمة، يطالب "لقاء سيدة الجبل"، بتكرارٍ وأصرار، كل القوى السياسية بإعادة النظر بسلوكها والسعي إلى تشكيل جبهة وطنية لبنانية ترفع الاحتلال الايراني عن القرار الوطني وتعيد لبنان وطنا سيدا مستقلا، لأننا اذا فقدنا الاستقلال بسبب سلاح ايران في لبنان فعلينا ان لا نفقد وطنيتنا". 
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