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لبنان

منعا لهدر الأموال داخل النقابة.. دعوة إلى الأطباء في لبنان

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:43
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وجه رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام "للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" وعضو مجلس نقابة الأطباء، البروفسور رائف رضا، دعوة للأطباء لحضور لقاء هام غداً الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً في فندق "الخيال" في تمنين التحتا، مقابل مستشفى رياق.
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ويتم تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع مجموعة من اللجان الطبية والأطباء في البقاع، لمواجهة ما وصفه بإهدار أموال الأطباء في النقابة.
 
وأشار رضا إلى زيادة بنسبة 75% للموظفين على حساب معاشات تقاعد الأطباء، التي لا تتجاوز 120 دولاراً شهرياً، في حين أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب تتخطى 4000 دولار شهرياً مع الحصول على 14 شهراً من الرواتب، مع العلم أن الموظفين يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهناك حوالي 40 موظفاً غير أطباء.
 
ودعا الأطباء إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رفضهم لما يحدث من إهدار للأموال في نقابة الأطباء في بيروت.
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