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لبنان

لقاء تعارفي بين البيسري والقائم بأعمال السفارة البلجيكية الجديد في لبنان

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:47
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التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، القائم بأعمال السفارة البلجيكية الجديد في لبنان، أرنوت باولز، وذلك في زيارة تعارف.





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