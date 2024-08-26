"مستقلون من أجل لبنان" أشاد بردّ "الحزب": ضمانة الأمن القومي اللبناني

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أصدر "لقاء مستقلون من أجل لبنان" بيانًا أشاد فيه بالرد المتقن والدقيق للمقاومة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، والذي استهدف مواقع استخباراتية للجيش الإسرائيلي قرب تل أبيب ومراكز أخرى في شمال فلسطين المحتلة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة التي عبرت الحدود إلى أهدافها المحددة.وأوضح البيان أن المقاومة ركزت هجماتها على أهداف عسكرية بحتة، في حين أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين ودمر المنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأكد البيان أن "حزب الله" والمقاومة هما الركيزة الأساسية للأمن القومي اللبناني وللحفاظ على حقوق لبنان وسيادته. (الوكالة الوطنية للإعلام)