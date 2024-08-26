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لبنان

تألّق لبناني في كندا.. مشروعان حصدا جوائز التميز

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:28
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حقّق لبنان إنجازاً متميزاً في معرض كندا الدولي للاختراعات، حيث فاز مشروعان لبنانيان بجوائز التميز، مؤكدين بذلك قدرة الشباب اللبناني على الإبداع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
جاءت المشاركة اللبنانية في هذا الحدث الدولي بدعم من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، التي أعلنت في بيان انها "تسعى إلى تعزيز مكانة لبنان العلمية من خلال دعم الابتكار والاستثمار في الطاقات الشبابية".
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المشروع الأول، "Plastizero"، أعدّته طالبات مدرسة "البتول الثانوية" تحت إشراف الأستاذة سيرين محفوظ. يهدف المشروع إلى مكافحة التلوث البلاستيكي باستخدام إنزيم طبيعي مستخرج من الموز الناضج لتفكيك البولي إيثيلين، المادة البلاستيكية الأكثر شيوعاً.
 
وقد نال هذا الابتكار جائزة التميز الدولية من "منظمة ترويج الإبداع والابتكار" (OCIIP) وجائزة التميز من "جمعية ترويج الابتكار والاختراع التايلاندية" (ATIP).
 
المشروع الثاني، هو مشروع "Method and System for Referencing Data" (CROSS Compression)، قدّمه علي رشعيني من شركة "تكنولوجي".
 
يبتكر هذا المشروع نظاماً حديثاً لتقليل تكرار البيانات في مراكز البيانات، مما يساهم في توفير الطاقة وزيادة كفاءة التخزين بشكل آمن وفعّال.
 
وقد حصل المشروع على الجائزة الدولية للميدالية الخاصة من "معرض هونغ كونغ يان تشاي STEAM" (STEAM@YCH)  وجائزة خاصة من "كلية المخترعين" (ICO) في تورونتو، كندا.
وأضاف البيان:"تستعد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لمواصلة دعمها للمواهب اللبنانية من خلال التحضير للمشاركة في معرض ألمانيا نهاية شهر تشرين الاول المقبل، ومعرض الكويت في شهر شباط. وتُعد المعارض الدولية منصة أساسية لعرض الابتكارات وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار، ويعزز دور لبنان كمركز للإبداع العلمي والتكنولوجي في المنطقة".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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