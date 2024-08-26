بالصورة.. شبان ألقوا القبض على شخصٍ إليكم ما فعله بإحدى السيّدات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الشبان ألقوا القبض على شخص بالجرم المشهود أثناء قيامه بنشل حقيبة سيّدة، في محلة الزاهرية في طرابلس.

وقام الشبان بتسليم الموقوف إلى القوى الأمنيّة، بعد العثور بحوزته على مسدسٍ حربيّ.