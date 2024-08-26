إرجاء إفتتاح المعرض التوعوي المهني الثاني في صيدا

اعلنت بلدية صيدا في بيان أنه "تقرر إرجاء إفتتاح المعرض التوعوي المهني الثاني للأطفال، الذي كان مقررا الخامسة من عصر اليوم في حديقة الشيخ زايد بن سلطان في صيدا إلى نهار الإثنين المقبل في 2 أيلول، بعد التشاور مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي سيتم برعايته، في نفس الزمان والمكان، وذلك نظرا للظروف الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صيدا قبل ظهر اليوم".

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