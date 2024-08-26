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لبنان

الجيش داهم أحد المكاتب... إليكم ما صادره

Lebanon 24
26-08-2024 | 09:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم مكتباً في منطقة الريجي - القبة في طرابلس وأوقف س.ي وف.ي.

كما صادر الجيش أسلحة حربية وذخيرة داخل المكتب.
 
 
 
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الجيش

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