الجيش داهم أحد المكاتب... إليكم ما صادره

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم مكتباً في منطقة الريجي - القبة في طرابلس وأوقف س.ي وف.ي.



كما صادر الجيش أسلحة حربية وذخيرة داخل المكتب.