السفير دبور تلقى برقيتي تعزية بوفاة القدومي

Advertisement

تلقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، برقية تعزية بوفاة فاروق القدومي "ابو اللطف" رائد الديبلوماسية الفلسطينية عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" رئيس الدائرة السياسية، من السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا.كما تلقى السفير دبور برقية تعزية من سفير كازاخستان راسول جمالي جاء فيها: "سيبقى المرحوم فاروق القدومي في ذكرياتنا كرائد الدبلوماس الفلسطينية والمناضل الكبير لتحرير فلسطين، ولا يسعنا في هذه المناسبة العظيمة الا ان نعبر لكم ولسفارتكم وللشعب الفلسطيني الشقيق عن تضامننا معكم ومواساتنا لكم". (الوكالة الوطنية للإعلام)