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لبنان

الخطوط الجوية الملكية الأردنية: إستئناف رحلاتنا إلى بيروت إعتبارا من الغدّ

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:13
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إستئناف رحلاتها الجوية من العاصمة بيروت وإليها اعتباراً من صباح غدّ الثلاثاء.
وكانت الشركة أعلنت يوم أمس عن "تعليق كافة رحلاتها إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن". (بترا)
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