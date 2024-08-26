الخطوط الجوية الملكية الأردنية: إستئناف رحلاتنا إلى بيروت إعتبارا من الغدّ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إستئناف رحلاتها الجوية من العاصمة بيروت وإليها اعتباراً من صباح غدّ الثلاثاء.

وكانت الشركة أعلنت يوم أمس عن "تعليق كافة رحلاتها إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن". (بترا)