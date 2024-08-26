المستجدات على الساحة اللبنانية بين البخاري وماغرو

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استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو.وجرى خلال الاستقبال البحث في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.