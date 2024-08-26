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لبنان

مأساة داخل منزل في الضنية... هكذا خسرت طفلة حياتها

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:26
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تُوفيت الطفلة آية أحمد الحايك البالغة من العمر سنة ونصف، بعدما غرقت في دلو ماء في منزل ذويها في قرصيتا - الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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