سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس جمعية "جاد" جوزيف حواط ونقيب الصيادلة جو سلوم مع وفد مرافق.

كما استقبل رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات زياد سعادة، وتناول البحث شؤونا مختلفة.