عن الضربات الاستباقية الإسرائيلية ضد "حزب الله".. هذا ما قاله البنتاغون اليوم

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اشار المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، مساء اليوم، الى ان "واشنطن لا تزال تراقب الوضع في الشرق الأوسط ولا تزال جاهزة للدفاع عن إسرائيل"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية الإسرائيلية ليلة السبت ضد حزب الله".وقال رايدر: "قدمنا لإسرائيل بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع في تتبع هجمات حزب الله ولكن لم نقم بأي عمليات".واضاف: "نظرا للتوترات في الشرق الأوسط ولالتزامنا بمواصلة دعم دفاع إسرائيل وردع العدوان المحتمل أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتمديد مهمة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت والقوة الضاربة في الشرق الأوسط والإبقاء على حاملتي طائرات في المنطقة".وتابع: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام أي من قدراتنا العسكرية للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الأخيرة وهي كانت قادرة على القيام بذلك بقدراتها وأنظمتها".كما أشار الى انه "نظرا للتوترات الحالية نبقى متيقظين لأي تهديد ضد قواتنا في المنطقة ولكن لسنا على علم بتهديدات محددة تختلف عما شهدناه في السابق".