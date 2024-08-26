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لبنان

حادثة كادت تودي بحياة طفل في عكار.. غرق أثناء لهوه في الماء!

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:42
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تعرّض طفل من آل صقر يبلغ من العمر عاماً ونيّف، للغرق أثناء لهوه في الماء داخل مسبح النهرية في عكار.
 
وعلى الفور، جرى انقاذ الطفل من قبل الأهالي ونقله إلى مستشفى القبيات للمعالجة، ووصفت حالته بالمستقرة.
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يُشار إلى أنّ الطفل من بلدة قشلق العكارية.
 
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لبنان

غرق

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