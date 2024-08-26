خبرٌ عن استهداف دراجة ناريّة في الجنوب.. ما حقيقته؟

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ تفيد بحصول استهداف لدراجة ناريّة بين بلدتي الدوير وعبا - جنوب لبنان.

مصادر "لبنان24" نفت الأنباء المتداولة، مشيرة إلى أنّه لا صحة لحدوث أي استهداف في المحلة المذكورة.