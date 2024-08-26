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لبنان

خبرٌ عن استهداف دراجة ناريّة في الجنوب.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 12:46
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انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ تفيد بحصول استهداف لدراجة ناريّة بين بلدتي الدوير وعبا - جنوب لبنان.
 
مصادر "لبنان24" نفت الأنباء المتداولة، مشيرة إلى أنّه لا صحة لحدوث أي استهداف في المحلة المذكورة.
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