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لبنان
خبرٌ عن استهداف دراجة ناريّة في الجنوب.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
26-08-2024
|
12:46
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انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ تفيد بحصول استهداف لدراجة ناريّة بين بلدتي الدوير وعبا - جنوب لبنان.
مصادر
"لبنان24"
نفت الأنباء المتداولة، مشيرة إلى أنّه لا صحة لحدوث أي استهداف في المحلة المذكورة.
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