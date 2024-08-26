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لبنان

زيارة مهمة لقائد عسكري أميركي عند الحدود.. وهذا آخر ما قيل عن "رد الحزب"

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:21
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر قولها إن "حزب الله مرتاح لنتائج رده على اسرائيل على مستويات عدة، اولها انه يمتلك قرار الرد، كذلك على مستوى المسافة ومستوى السلاح".


كذلل، قالت مصادر دبلوماسية للقناة ان "العمل الدبلوماسي أوصل كل القوى الى نوع من ضبط النفس"، لافتة ان "لا شيء يمنع خطر الانزلاق في اي لحظة الى صاروخ مجدل شمس جديد".
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واعتبرت المصادر عينها ان "زيارة رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال تشارلز براون إلى الحدود الاسرائيلية اللبنانية برفقة رئيس الاركان الجيش الاسرائيلي هارتسي هليفي هي زيارة مهمة كما انها الاولى من نوعها".

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