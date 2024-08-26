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لبنان

بسبب القصف بـ"الفوسفور".. إصابة مواطن بالاختناق في جنوب لبنان!

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:34
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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيانٍ، مساء اليوم، أن "القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على الوزاني أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق حادة استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج في غرفة العناية المركزة".
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