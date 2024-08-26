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لبنان

رئيس عصابة "دعارة واتجار بالمخدرات" يقع بقبضة المخابرات!

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:35
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بتاريخ ٢٥ /٨ /٢٠٢٤، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل السوري (م.ص.) في بلدة جلالا- البقاع، وأوقفته لترؤسه عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وأعمال الدعارة، ولإقدامه على إطلاق النار عدة مرات آخرها باتجاه منزل أحد الصحافيين، كما أوقفت ٣ سوريات يعملن لصالحه".
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وتابع البيان: "بتاريخ ٢٦ /٨ /٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مكتبًا عائدًا للمواطن (س.ي.) في منطقة القبة – الشمال، وأوقفته مع نجله (م.ي.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما ٣ بنادق حربية ومسدسين وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".


وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
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