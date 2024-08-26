عن ساعات الكهرباء.. كلامٌ من وزير الطاقة

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وشرح فياض "أسباب أزمة الطاقة في لبنان بفعل الانهيار المالي الذي يعانيه البلد"، موضحاً أن "العراق الشقيق يزود لبنان بالمحروقات الكافية لتوليد 600 ميغاوات"، وقال: "نحتاج في هذه المرحلة إلى 600 ميغاوات إضافية لنصل إلى 1200 ميغاوات، مما يمكننا من تنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي".وأكد "ضرورة تأمين مصادر متعددة لتدارك أي أزمة، في حال تأخر وصول الفيول من مصدر واحد، وهو ما حصل أخيراً بسبب تأخر الفيول العراقي لأسباب لوجستية".وإذ شكر فياض لـ"الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذه الهبة التي ستساعدنا في تعددية المنظومة الطاقوية في لبنان"، ثمن "الدعم اللامحدود لدولة الجزائر التي تقف دائما بجانب لبنان وتسانده في مختلف ازماته، وعلى كل المستويات، لا سيما الاقتصادي والسياسي"، مؤكداً "ضرورة ان تفتح هذه المبادرة آفاق التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال العلاقات الطاقوية لتشمل الغاز وغيره".