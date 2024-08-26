هل ستشارك كندا في "إعادة إعمار الجنوب"؟

أكدّت سفيرة كندا في لبنان كندا ستيفاني ماكولم، اليوم الإثنين، أنّ "كندا تدعم بشدة ولاية اليونيفيل والدور الذي تلعبه في جنوب لبنان لضمان ومراقبة وتسجيل انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701"، آملةً "أن يقوم مجلس الأمن أن يقوم بتجديد الولاية لسنة أخرى".

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أضافت: "نؤيد التنفيذ الكامل للقرار 1701 وما زلنا ندعمه بالكامل".





وتابعت ماكولم في تصريح لقناة الـ"إل بي سي أي": "أعتقد أننا في الوقت الراهن نريد أن نرى وقفًا لإطلاق النار حتى يعود الهدوء على طول الخط الأزرق وعلى طول الحدود الجنوبية، وفي الوقت الحالي نرحّب بخطة الحكومة اللبنانية للاستقرار في الجنوب والتي سيضمن فيها الجيش الأمن في الجنوب".

وكشفت: "لقد عملنا كثيرًا مع الجيش اللبناني من حيث تقديم التدريب والمعدات وبناء القدرات ونعتقد أنهم سيكونون قادرين على الحفاظ على الجنوب وتلك الحدود نيابة عن لبنان على المدى الطويل".





وحول مشاركة كندا في إعادة إعمار الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أجابت: "سننتظر لنرى ما هي الخطة وما الذي خططت له الدولة اللبنانية لإعادة الإعمار حيث يحتاجون إلى المساعدة، وبالتأكيد كما كنا في الماضي نتطلع إلى أن نكون من كبار المانحين لمساعدة لبنان في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك إعادة الإعمار".



وختمت "نحن لا نقدم في الوقت الحالي نحن لا نقدم مساعات لمغادرة الكنديين (من لبنان) ومنذ تشرين الأول كانت نصيحتنا هي تجنب السفر إلى لبنان وعدم وضع أنفسهم في موقف يحتاجون فيه إلى مساعدة طارئة".