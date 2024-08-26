هجومان جويّان من لبنان.. ماذا قصف "الحزب" مساءً؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ هجومين جويين ضد مواقع ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وذكر الحزب أن الهجوم الأول جاء بسربٍ من المُسيرات الإنقضاضية مُستهدفاً المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا الإسرائيلية.

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وأشار بيان "حزب الله" إلى أنَّ العملية طالت أماكن تموضع ضباط وجنود إسرائيليين، مؤكداً أنه تمت إصابة الأهداف بدقة.

وأوضح الحزب أن هذه العملية جاءت إسناداً لغزة، كما أنها "تأتي رداً على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المُقاومة".

أما في ما خص العملية الثانية، فذكر "الحزب" أنها تمت بواسطة المسيرات الانقضاضية، لتطال المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر.