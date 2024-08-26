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لبنان

أمرٌ إيجابي جداً في مطار بيروت.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-08-2024 | 15:50
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علم "لبنان24" أن حركة الرحلات ضمن مطار بيروت قد انتظمت بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن حركة الإقلاع والهبوط تتم بشكل طبيعي وما من إلغاء لأي رحلات آتية إلى لبنان.
وذكرت المصادر أنّ عدد الرحلات بين يومي الأحد والإثنين يترواح بين 70 و 90 رحلة إقلاع وهبوط.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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