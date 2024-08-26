بعد محاولة اغتيال احد كوادر حماس.. وفد من "حزب الله" في صيدا

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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا زيد ضاهر، منطقة عبرا اتوستراد الشماع المقابلة لجادة حارة صيدا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وقام ضاهر بتفقد المنطقة، وبخاصة المواطنين المُتضررين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد كوادر حركة حماس، والذي أصيب ونجا من الاغتيال.وتوجّه الوفد الذي ضم مسؤولي شُعب عبرا داني خاروف، وصيدا علي فنيش، وعين الحلوة علي الزينو، إضافة إلى عضوي لجنة العلاقات في القطاع محمد كوثراني و أحمد الجبيلي، أصحاب المنازل المتضررة، مطلعا على الاضرار في منازلهم وأرزاقهم، ومطمئنا على أحوالهم.