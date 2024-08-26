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لبنان

قصفٌ ليلي.. إسرائيل تستهدف مناطق حدودية بـ"المدفعيّة"!

Lebanon 24
26-08-2024 | 16:52
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نفذ العدو الإسرائيلي، ليل الإثنين، قصفاً مدفعياً استهدف بلدتي طيرحرفا وبيت ليف في جنوب لبنان.
 
كذلك، تحدثت المعلومات عن استهداف طال وادي زبقين، شيحين وأم التوت.
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ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ هجومين جويين ضد مواقع ومراكز عسكرية إسرائيلية.
وذكر الحزب أن الهجوم الأول جاء بسربٍ من المُسيرات الإنقضاضية مُستهدفاً المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا الإسرائيلية.
وأشار بيان "حزب الله" إلى أنَّ العملية طالت أماكن تموضع ضباط وجنود إسرائيليين، مؤكداً أنه تمت إصابة الأهداف بدقة.
وأوضح الحزب أن هذه العملية جاءت إسناداً لغزة، كما أنها "تأتي رداً على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المُقاومة". 
أما في ما خص العملية الثانية، فذكر "الحزب" أنها تمت بواسطة المسيرات الانقضاضية، لتطال المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر.

ولفت "الحزب" إلى أن العملية استهدفت تموضع ضباط وجنود إسرائيليين داخل الثكنة المذكورة، وأصابت أهدافها بدقة.


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