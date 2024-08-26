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لبنان

تسهيلات لأصحاب الودائع

Lebanon 24
26-08-2024 | 17:28
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يتردَّد أن بعض المصارف قدَّمت تسهيلات لأصحاب ودائع، لجهة السحب غير المعسّر لكميات معادلة للدولار بالليرة اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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