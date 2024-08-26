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لبنان

زيارة مرتقبة لرئيس الاركان الاميركي الى بيروت: الجيش شريك استراتيجي

Lebanon 24
26-08-2024 | 22:09
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من المتوقع أن يزور بيروت في الأيام القليلة المقبلة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي سي كيو براون الذي  يقوم منذ أيام بجولة على بعض بلدان المنطقة، وذلك لإجراء محادثات مع قائد الجيش  العماد جوزف عون تتناول الوضع في الجنوب والمنطقة والدعم الأميركي للجيش . 
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واشارت " الديار" الى ان براون يقوم بجولة على عدد من دول المنطقة حاملا معه اكثر من رسالة، ابرزها التشديد على «الشراكة» الاستراتيجية والعلاقة المتينة مع الجيش ، منذ الحرب على الارهاب، معيدا التاكيد على الدعم الاميركي للجيش ، خصوصا في الفترة المقبلة حيث يتوقع ان يكون للجيش  الدور الاساس في حفظ الاستقرار جنوبا في اطار ما نص عليه القرار 1701.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة ان الجنرال الاميركي، وقبله قائد القيادة الوسطى، نقلا رسائل واضحة لاسرائيل حذرتها من التعرض للجيش ، باعتباره من الخطوط الحمر بالنسبة للادارة الاميركية، ورمزا للدولة اللبنانية، التي تعمل واشنطن على تحييدها عن اي ضربات اسرائيلية، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي تعاني منها والازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها.
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