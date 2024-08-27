استهدافات إسرائيلية.. هذا ما يشهده الجنوب منذ ليل أمس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي أغار على أرض مفتوحة عند أطراف بلدة النبطية، كما وأغار على بلدة المجادل.

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وأطلق العدو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاته الثقيلة على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى الى اضرار جسيمة في الممتلكات.واستمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيّر طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط في قضاءي صور وبنت جبيل.كما اطلق العدو ليلا، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الضهيرة ورامية وعيتا الشعب.