كم مرّة هاجمت إسرائيل لبنان منذ 8 تشرين الأوّل؟ هذا ما كشفه مسؤول

نقلت صحيفة معاريف عن قيادي في الجيش الإسرائيلي قوله إن "الهجوم ضد حزب الله تطلب تحضيراً لعدة أشهر، والحزب يحاول فهم مدى الضرر الذي لحق به".

وتابع قائلاً: "نفذنا أكثر من 7000 هجوم في لبنان واستهدفنا أكثر من 550 عنصراً من حزب الله".