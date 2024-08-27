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لبنان

كم مرّة هاجمت إسرائيل لبنان منذ 8 تشرين الأوّل؟ هذا ما كشفه مسؤول

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:49
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نقلت صحيفة معاريف عن قيادي في الجيش الإسرائيلي قوله إن "الهجوم ضد حزب الله تطلب تحضيراً لعدة أشهر، والحزب يحاول فهم مدى الضرر الذي لحق به".
 
وتابع قائلاً: "نفذنا أكثر من 7000 هجوم في لبنان واستهدفنا أكثر من 550 عنصراً من حزب الله". 
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