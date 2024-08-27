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لبنان

اتصالات ديبلوماسية لاستثمار التهدئة.. والحزب" لا يجيب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-08-2024 | 01:15
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كان واضحا ان الخطاب  الاخير للامين  العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حمل الكثير من مؤشرات التهدئة بعد اسابيع من التوتر الشديد، وهذا ما شجع كثير من الاطراف على التواصل مع الحزب ومحاولة الوصول الى نتائج ايجابية كبيرة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن اتصالات جدية حصلت في الساعات الماضية مع الحزب بشكل مباشر او مع وسطاء يتواصلون معه من اجل البناء على الايجابية الظاهرة في خطاب نصرالله.
وتؤكد المصادر ان الحديث عاد بشأن الترتيبات السياسية عند الحدود الجنوبية، وكيفية تطبيق القرار 1701، لكن الحزب يستمر في سياسة عدم اعطاء الاجابات لاي طرف او ديبلوماسي او وسيط.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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