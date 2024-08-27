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لبنان

بسبب "معاش".. تململ داخل إحدى النقابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-08-2024 | 02:15
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عُلم ان عددا من الأطباء ممتعضون من نقابتهم بسبب تقاضي إحدى الموظفات في النقابة مبلغا كبيرا شهريا (4000 دولار) إضافة إلى تقديمات أخرى، في حين يحصل الطبيب المُتقاعد على 120 دولارا شهريا، وهو ما يرفضه عدد كبير من الجسم الطبي ويعتبرونه هدرا للمال. 
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وفي هذا الإطار، يُنفذ عدد من الأطباء المُعترضين على رواتب بعض موظفي النقابة "الخيالية" تجمعا احتجاجيا عصر اليوم الثلاثاء في أحد فنادق البقاع رفضا لما يعتبرونه هدرا للمال داخل النقابة على حساب المعاش التقاعدي للطبيب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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