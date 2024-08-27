ماذا شهدت الضاحية بعد "رد الحزب"؟

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عُلِم أن مواطنين من الضاحية الجنوبية لبيروت عادوا ليلاً إلى منازلهم عقب انتهاء خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله المرتبط بالرد الذي نفذه "الحزب" ضد إسرائيل.وتقول المعلومات إن نسبة كبيرة من المواطنين الذين نزحوا مُسبقاً، تركوا الشقق التي كانوا قد استأجروها من دون فسخ عقودهم، واستقروا في منازلهم.وتأتي هذه الخطوة بعدما قال نصرالله في ختام خطابه إنه بات بإمكان البلد أن يرتاح ويتنفس "ويلي بدو يرجع عبيتو فيه يرجع".