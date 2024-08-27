إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن قارورة الغاز؟

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 10 ألاف ليرة والمازوت 6 الاف ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.537.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.576.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.385.000 ليرة لبنانيةالغاز: 909.000 ليرة لبنانية