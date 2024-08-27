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لبنان

كيف سيكون طقس الأسبوع الأخير من آب؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:06
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة.
 
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. 

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 33، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون  تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة  ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية.
الأربعاء:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة.
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ على الجبال خصوصا الجنوبية منها.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية لتصل أحيانا الى 55 كلم/س ويرتفع معها موج البحر ويصبح هائجا حتى يوم السبت مع احتمال أن يتجاوز المتر ونص.
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