31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"اللبنانية للعقارات": هذا ما عليكم فعله قبل الشتاء
Lebanon 24
27-08-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت "الهيئة اللبنانية للعقارات" الى "الإسراع بأعمال تنظيف وصيانة مصافي تصريف المياه والريغارات والاقنية والسواقي من رواسب الاتربة والنفايات، قبل حلول فصل الشتاء".
ولفتت في بيان الى "مدى أهمية تنظيف الريغارات وأقنية تصريف المياه الشتوية من الاتربة والنفايات والمخلفات المتعددة، التي بدورها تؤدي الى تسكير تلك المصافي وسدها، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل عكسي فينتج عنه دخول المنازل والابنية والركود في اقبيتها واساساتها والحاق اضرار وخسائر في الأملاك والمحلات، بالاضافة الى الخطر الذي يشكله على سلامة البناء والسلامة العامة وخصوصا تلك الأبنية القديمة والمتصدعة التي يزداد يوماً بعد يوم خطر تفاقم وضعها بسبب تقصير واهمال المراجع المختصة وقد تسبب الانهيارات والخسوفات وجر التربة".
Advertisement
وناشدت الهيئة "المعنيين في وزارة الاشغال العامة والبلديات ضرورة القيام بالصيانة اللازمة والدورية وعدم التأخر كالعادة والا سينعكس سلباً على السلامة العامة وسلامة الأملاك الخاصة والعامة على حد سواء وما يمكن ان يتسبب بخسائر بشرية ومالية واقتصادية نحن في ظل تلك الازمة بالغنى عنها".
وذكرت المواطنين بواجبهم "وخصوصا انهم هم من يدفعون ضرائب التكليف ورسوم الكناسة وصيانة الأرصفة والمجارير- و ان يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية للحفاظ على نظافة المنشأت والريغارات والبنى التحتية، وضرورة ابلاغ الجهات المختصة والبلديات في حال ملاحظة اي شائبة فيها بغية القيام بالتنظيفات والصيانة المطلوبة". كما شددت على "ضرورة الانتباه والابلاغ ايضا عن اي بناء متصدع قد يشكل خطرا على السلامة العامة والمواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
14:50 | 2024-08-26
26/08/2024 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
12:00 | 2024-08-26
26/08/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
12:34 | 2024-08-26
26/08/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:21 | 2024-08-27
وزير الدفاع عرض الاوضاع مع النائب عقيص
06:18 | 2024-08-27
المكتب التربوي في "أمل" أوصى بالاسراع في بت ملف الاساتذة المتعاقدين في "اللبنانية"
06:14 | 2024-08-27
فرنجية: لتقديم إقتراح تجديد إمتيار كهرباء قاديشا
06:05 | 2024-08-27
بوشكيان: الأمن العام يجسّد شعار تضحية وخدمة في سبيل المواطن
06:00 | 2024-08-27
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
05:45 | 2024-08-27
في هذه المنطقة... الجيش داهم محلات لبيع أسلحة الصيد
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 13:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 13:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 13:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24