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لبنان

"اللبنانية للعقارات": هذا ما عليكم فعله قبل الشتاء

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:15
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دعت "الهيئة اللبنانية للعقارات" الى "الإسراع  بأعمال تنظيف وصيانة مصافي تصريف المياه والريغارات والاقنية والسواقي من رواسب الاتربة والنفايات، قبل حلول فصل الشتاء".

ولفتت في بيان الى "مدى أهمية تنظيف الريغارات وأقنية تصريف المياه الشتوية من الاتربة والنفايات والمخلفات المتعددة، التي بدورها تؤدي الى تسكير تلك المصافي وسدها، ما سيؤدي حتماً  إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل عكسي فينتج عنه دخول المنازل والابنية والركود في اقبيتها واساساتها  والحاق اضرار وخسائر في الأملاك والمحلات، بالاضافة  الى الخطر الذي يشكله على سلامة البناء والسلامة العامة وخصوصا تلك الأبنية القديمة والمتصدعة التي يزداد يوماً بعد يوم خطر تفاقم وضعها بسبب تقصير واهمال المراجع  المختصة وقد تسبب الانهيارات والخسوفات وجر التربة".
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وناشدت  الهيئة  "المعنيين  في وزارة الاشغال العامة والبلديات ضرورة القيام بالصيانة اللازمة والدورية وعدم التأخر كالعادة والا سينعكس سلباً على السلامة العامة وسلامة الأملاك الخاصة والعامة على حد سواء وما يمكن ان يتسبب بخسائر بشرية ومالية واقتصادية نحن في  ظل تلك  الازمة بالغنى  عنها".

وذكرت المواطنين بواجبهم  "وخصوصا انهم  هم من يدفعون ضرائب التكليف ورسوم الكناسة  وصيانة الأرصفة والمجارير- و ان يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية للحفاظ على نظافة المنشأت والريغارات والبنى التحتية، وضرورة ابلاغ الجهات المختصة والبلديات في حال ملاحظة اي شائبة فيها بغية القيام بالتنظيفات والصيانة المطلوبة". كما شددت على "ضرورة الانتباه والابلاغ ايضا عن اي بناء متصدع قد يشكل خطرا على السلامة العامة والمواطنين".
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